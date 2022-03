La bronca de Fossati ante la pregunta de un periodista de la TV: "¡No me busqués! Porque si no me voy, ¿ta?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danubio empató 1-1 con Montevideo City Torque en el cierre de la sexta fecha del Torneo Apertura. A la Franja se le escapó la victoria en tiempo adicional y el equipo se fue masticando bronca.

Quien no pudo disimular eso fue el propio entrenador danubiano, Jorge Fossati, cuando enfrentó los micrófonos de la transmisión televisiva de Tenfield.

"Errores se cometen siempre. Hoy cometimos también. Pasaron otras cosas de las cuales no me voy a expresar y por eso no nos llevamos los tres puntos", explicó el DT.



"Es un trago amarguísimo y como siempre voy a tratar de mirar lo futbolístico que es lo único en lo que yo puedo seguir trabajando para ayudar al equipo. Hay otras cosas que yo no puedo mejorar", agregó.



Ante ese último comentario, el periodista de Tenfield le repreguntó si ese mensaje estaba dirigido al arbitraje a lo que Fossati respondió muy ofuscado: "¡No me refiero a nada!¡No me busqués! Porque si no me voy, ¿ta? Yo dije lo que dije, entendelo como quieras. ¡Disculpá! Porque después yo soy el quejoso. Ta luego".



Fossati dejó el micrófono y se marchó, enfadado, al vestuario.