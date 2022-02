Bien por Bengoechea y Cedrés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Schiappacasse se equivocó feo y pagará las consecuencias de sus actos de acuerdo a lo que determine la Justicia. No hay ningún tipo de justificación posible para eso. Puso en juego su carrera y lo peor: pudo poner en riesgo más de una vida llevando un arma a un clásico. Lo que pase de ahora en adelante dependerá de él. Apenas tiene 23 años y cuenta con tiempo suficiente como para remediar estos errores y reinsertarse a la sociedad.



Peñarol no tenía responsabilidad en esta situación. Aún no tenía contrato firmado con el jugador y, luego de este hecho, se podía desligar totalmente.



Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, del área deportiva, fueron los primeros en ir a visitarlo a la cárcel en Florida. Lo hicieron en silencio, sin hablar con la prensa y ni siquiera avisando al resto de los dirigentes. Solo el presidente Ignacio Ruglio estaba enterado de esta situación. Querían saber cómo estaba, qué necesitaba y acompañarlo.



No serán los únicos. En breve también irá el propio Ruglio y luego se sumarán otros actores del club. No jugará más en Peñarol, al menos en esta etapa, pero no lo dejarán solo.