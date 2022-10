Bella Vista apuntó contra la Mutual por inhabilitación del Nasazzi para el repechaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bella Vista había fijado el Estadio José Nasazzi como escenario para disputar la ida del repechaje por un cupo para ingresar a la Segunda División Profesional ante Villa Española.



Eso fue un martes tras la reunión de las localías, aseguran desde la dirigencia, pero al final el Papal no jugó en su casa, sino en el Palermo. El partido cambió de escenario 36 horas luego de la designación y el saldo fue 1-0 favorable al Villa.

"No hubo objeciones y teníamos la habilitación de Ignacio Alonso y el Ejecutivo hasta fin de año para jugar partidos profesionales", explica Luis Pesce, dirigente Papal, y añade: "La Mutual (Uruguaya de Futbolistas Profesionales) saca un comunicado sin que pase nada en el medio, diciendo que la cancha no estaba en condiciones e intimaba a que no se jugara en el Nasazzi".

¿Por qué este órgano interviene en esta decisión? La Mutual es quien se encarga de velar por integridad de los futbolistas y por ende debe autorizar la calidad del escenario para disputar duelos profesionales (Primera y Segunda División). "En la C se pudo jugar sin problemas, se jugaron partidos oficiales de juveniles, de fútbol femenino, pero la Mutual

—haciendo presión en el Ejecutivo sin una inspección— dijo que no estaba para futbol profesional".

"Entre la habilitación (que dicta del 1ero de septiembre de 2022) y la inhabilitación que recibimos no sucedió nada", explica Pesce. Consultado por si cree que hay algún elemento que impida la disputa del partido de manera segura: "No. La cancha la han pedido para entrenar clubes como Racing, Uruguay Montevideo y juveniles de Liverpool".

Tras la resolución, la dirigencia explica que tanto el presidente de Bella Vista, Pablo González, como los jugadores del club, se intentaron comunicar "varias veces" con la Mutual, pero "no hubo respuesta".



El partido de vuelta se disputa este sábado 29 desde las 15:15 en el Obdulio Varela de Villa Española, con lo cual Bella Vista jugaría los dos partidos en condición de visita.

Bella Vista desea conocer cuáles son las observaciones para la inhabilitación, para la cual, indican, no hubo una nueva inspección.

El directivo Papal asegura que para obtener la habilitación (que se les otorgó el 1ero de septiembre) tras reiterados pedidos, contaron con la visita de Diego Scotti, presidente de la Mutual, quien "estuvo con los jugadores, no les dijo nada de la cancha, los dejó entrenar ahí. Jugaron ahí todo el campeonato".