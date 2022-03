AUDAF tomó una decisión y no arbitrará los duelos que restan de la quinta fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol uruguayo amaneció este sábado con una noticia lamentable luego de que el árbitro Martín Soppi le indicara a la AUDAF que se bajaba del duelo entre Nacional y Montevideo City Torque por recibir amenazas.

Luego de que se lleve a cabo el cambio de árbitro, de todas maneras se tomó una decisión de realizar una reunión por la noche, vía ZOOM, para conocer un poco más sobre la situación.

Lo cierto es que minutos antes de que comenzara dicha reunión se supo de un nuevo caso de amenazas a un árbitro del fútbol uruguayo, pero en este caso en el marco del encuentro entre Danubio y Peñarol.

El equipo arbitral encabezado por Gustavo Tejera fue amenazado por un fotógrafo apenas había terminado el juego en Jardines del Hipódromo lo que llevó a que los árbitros hicieran la denuncia.

Derecho desde el escenario se dirigieron a la Seccional 16 donde radicaron la denuncia que fue lo que desencadenó la decisión de los árbitros: no arbitrar en los cinco partidos que restan de la quinta fecha.

Si bien había molestia y preocupación por lo ocurrido en primera instancia, estaba la intención de que se terminara la fecha y luego reunirse la semana que viene y parar la sexta fecha en caso de que no se tomaran ciertas medidas, pero lo que sucedió en Jardines adelantó la decisión.

Luego de la disputa de los duelos entre Deportivo Maldonado-Liverpool, River Plate-Cerro Largo y Danubio-Peñarol, se tomó la decisión de que los árbitros no dirán presente en los cuatro duelos que se debían disputar este domingo y el que se iba a llevar a cabo el lunes.

De esta manera los encuentros de este domingo entre Fénix-Boston River, Albion-Wanderers, Nacional-MC Torque y Defensor Sporting-Plaza Colonia, así como también Cerrito-Rentistas, del lunes, quedan suspendidos.

Desde AUDAF se emitió un comunicado en el que se hace referencia a que "ante los recientes hechos de violencia individualizados en la agresión sufrida hoy contra uno de nuestros asociados, sumado a las amenazas padecidas recientemente, AUDAF resuelve:



- No presentarse a arbitrar, intentando generar un espacio de reflexión, hasta entender que estén dadas las garantías para retomar las actividades en todas las disciplinas y categorías



- Generar un instancia de dialogo con la AUF con el objetivo de dignificar nuestra tarea



- No tolerar en ninguna circunstancia otro hecho de similares características; AUDAF no admite ni admitirá ningún tipo de declaraciones, amenazas ni agresiones que involucren a nuestros asociados o a nuestra actividad



- Mantenerse en sesión permanente".