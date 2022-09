Así quedaron las tablas del Clausura y la Anual tras la octava fecha con triunfos de los grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la octava fecha del Torneo Clausura, River Plate y Nacional siguen en lo más alto y ahora con la diferencia de que se despegaron de sus más cercanos perseguidores.

Es que con el empate de Danubio (1-1 con Plaza) y la derrota de Defensor (0-1 con Cerro Largo, el único que lo aprovechó fue Deportivo Maldonado que con el triunfo ante Wanderers llegó a 16 puntos y quedó como único escolta de los líderes.

Eso sí, River y Nacional (21 unidades) chocarán el sábado en el Saroldi en lo que puede ser un partido trascendental en el certamen.

En la Anual, en tanto, la octava fecha le permitió sacar más ventaja a Nacional (68). Ahora le saca 13 puntos y 16 puntos a Liverpool y Boston River, que perdieron con Peñarol y con Nacional justamente. River Plate está cuarto con 51 y quinto aparecen el aurinegro y Deportivo Maldonado con 49.



Peñarol escaló posiciones en este jornada en su objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El mirasol no solo tendrá que subir en la Anual sino que dependerá de algunos resultados para poder ingresar a la fase de grupos del torneo.

Por ejemplo, si Nacional es campeón del Clausura y la Anual y le gana la semifinal a Liverpool (campeón del Apertura), el mirasol podrá ser Uruguay 2 en la Libertadores (fase de grupos) si queda segundo en la acumulada. Pero si River Plate gana el Clausura, jugará la semifinal del Uruguayo ante Liverpool y el ganador de ese encuentro disputará las finales del Uruguayo con Nacional y ahí, Uruguay 1 y Uruguay 2 serán los finalistas del torneo local.

En lo que tiene que ver con el descenso, el que ya perdió la categoría la fecha pasada es Cerrito. Hoy lo estarían acompañando Rentistas y Albion a la Segunda División.

Así se jugará la fecha 9

SÁBADO 17 DE SETIEMBRE



- Plaza Colonia vs. Deportivo Maldonado (10.00 horas en el Parque Prandi).

- River Plate vs. Nacional (16.00 horas en el Saroldi).

- Wanderers vs. Rentistas (19.00 horas en el Viera).



DOMINGO 18 DE SETIEMBRE



- Cerro Largo vs. Albion (16.00 horas en el Ubilla).

- Peñarol vs. Cerrito (19.00 horas en el Campeón del Siglo).



LUNES 19 DE SETIEMBRE



- Boston River vs. Danubio (17.00 horas en el Juan Antonio Lavalleja).

- MC Torque vs. Liverpool (19.30 horas en el Centenario).



MARTES 20 DE SETIEMBRE



- Fénix vs. Defensor Sporting (16.00 horas en el Capurro).