Así se jugará la tercera fecha del Clausura: Peñarol vuelve al CDS y Nacional sale a Belvedere

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer el proyecto de la tercera fecha del Torneo Clausura donde Peñarol recibirá el sábado a Albion y donde Nacional enfrentará a Liverpool como visitante en Belvedere.

A falta de un partido para cerrar la segunda fecha (Albion vs. Liverpool, este lunes de las 15.00 horas), el Clausura tiene dos líderes: River Plate y Fénix, que ganaron sus dos encuentros. Se podría sumar el Pionero si se impone ante el conjunto negriazul.



El choque en Belvedere del próximo domingo podría ser el primero de Luis Suárez en una cancha de un equipo en desarrollo. Hasta el momento, el delantero solo jugó en el Gran Parque Central desde su vuelta al club.

Detalles

Jueves 11 de agosto



- Deportivo Maldonado vs. Cerrito (Estadio Domingo Burgueño - 15.00 horas).



- Wanderers vs. Fénix (Parque Viera - 19.00 horas).



Viernes 12 de agosto



- Boston River vs. River Plate (Juan Antonio Lavalleja - 16.30 horas).



- Plaza Colonia vs. Cerro Largo (Parque Prandi - 19.00 horas).



Sábado 13 de agosto



- Rentistas vs. Danubio (Complejo Rentistas - 15.30 horas).



- Peñarol vs. Albion (Campeón del Siglo - 18.30 horas).



Domingo 14 de agosto



- Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting (Parque Capurro - 12.30 horas).



- Liverpool vs. Nacional (Belvedere - 15.30 horas).