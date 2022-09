Así irá la fecha 11 del Clausura: Nacional visitará a Fénix y los escoltas chocarán entre sí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fecha número 11 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 30 de setiembre y el domingo 2 de octubre. Nacional, líder del certamen y también de la Tabla Anual, deberá visitar el sábado a Fénix.

Por el momento la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó de forma condicional el Parque Capurro. Habrá que ver finalmente dónde el conjunto albivioleta fija esta encuentro.

Los escoltas de Nacional, en tanto, chocarán entre sí el domingo en el Saroldi. River Plate y Deportivo Maldonado tienen un punto menos que el tricolor y no pueden perderle pisada.



Por su parte Peñarol, que necesita ganar como sea para seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores 2023, cerrará la fecha visitando a Wanderers en el Parque Viera.

VIERNES 30 DE SETIEMBRE



- Cerro Largo vs. Danubio (18.00 horas - Estadio Ubilla).

- Plaza Colonia vs. Liverpool (20.30 horas - Parque Prandi).



SÁBADO 1 DE OCTUBRE



- MC Torque vs. Cerrito (12.30 horas - Estadio Franzini).

- Fénix vs. Nacional (16.00 horas - Parque Capurro).

- Defensor Sporting vs. Albion (18.30 horas - Estadio Franzini).



- DOMINGO 2 DE OCTUBRE



- River Plate vs. Deportivo Maldonado (11.00 horas - Parque Saroldi).

- Boston River vs. Rentistas (16.00 horas - Juan Antonio Lavalleja).

- Wanderers vs. Peñarol (19.30 horas - Parque Viera).