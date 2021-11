Así explica Xavi su modelo de juego, el que intentará plasmar en Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Xavi Hernández será el nuevo entrenador de Barcelona. Ídolo del club y campeón del mundo con España, vuelve a su país para afrontar, por primera vez, la tarea de ser técnico del elenco blaugrana.

Su única experiencia hasta el momento fue en Catar y con el Al Sadd. Hace aproximadamente un mes, mostró a través de un video cuál es su idea de juego y la que va a intentar plasmar en el elenco culé.

The Coaches Voices lo dio a conocer y es bueno recordarlo a tan pocos días de que el entrenador español asuma el principal reto de su carrera hasta el momento como técnico de fútbol.



"Yo lo tengo claro que mi equipo tiene que tener el balón. Yo sufro cuando no lo tengo y me pasaba cuando futbolista y ahora mucho más", expresó Xavi.