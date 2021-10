Argentina: Fiscalía investiga cuánta gente ingresó al Monumental para ver el River-Boca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de 582 días, volvió el público a la cancha de River Plate. Nada más y nada menos que ante Boca Juniors. Pero casi nada fue como se preveía desde lo organizativo. El aforo en el Monumental estuvo por encima de lo permitido y los controles que debían hacerse no fueron los correctos: ante el posible desborde por la cantidad de gente que se acercó a las inmediaciones del estadio, todo se flexibilizó por las autoridades de seguridad con una alarmante naturalidad. Y las imágenes de las tribunas fueron más que elocuentes, al punto tal que la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, le labró un acta contravencional al club y comenzó una investigación para determinar cuánta gente asistió al evento.

Cuando el estadio se abrió a las 14.00 horas, el primer grueso de los socios del club pudo ingresar con calma y con el protocolo correspondiente: se debía comprobar la identidad con el carnet único habilitado, respetar los accesos de cada tribuna y, además, presentar la declaración jurada de salud y el certificado de vacunación contra el coronavirus.

Pero los chequeos se minimizaron rápidamente. Desde las 15.30, cuando empezó a concentrarse mucha más gente de la permitida, la situación se complicó. La gran mayoría ingresó únicamente con un control de temperatura, la verificación del carnet de la institución apoyado en el molinete sin comprobación de identidad.



El conflicto central estuvo en que hubo problemas en los controles perimetrales con los molinetes. Por momentos, el sistema estuvo caído durante varios minutos y no se podían leer los carnets. Pero, además, el control de la Policía se vio desbordado ante el malón que se acercó hasta las inmediaciones para intentar pasar. Así, miles de hinchas llegaron a los molinetes con carnets que no estaban habilitados y terminaron ingresando sin permiso al aprovechar la situación.



Más allá de que todavía no hay números oficiales y se espera la investigación, se estima que el aforo de público alcanzó alrededor de un 70%. Es decir, unas 50.000 localidades en un estadio que tiene capacidad para 72.000 hinchas pero solo tenía habilitados a 36.000 socios con abono, más los vitalicios y palquistas, para alcanzar un 50%. Las imágenes de los ingresos y de las tribunas fueron contundentes: hubo mucho más gente de la permitida.

En la institución de Núñez aseguran que la situación fue mucho más controlada. Autoridades del club aseguraron que se superó el número del aforo máximo previsto ya que se registraron situaciones de grandes aglomeraciones de gente que se acercó con el carnet sin tenerlo habilitado y que los encargados de los controles, junto con las fuerzas de seguridad, decidieron dejar fluir el ingreso y no reprimir. En el reporte de accesos por sector en los molinetes que firmó River y la Policía de la Ciudad se decretaron únicamente 36.787 espectadores.



Guillermo Madero, Director Ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publicó en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de la cancha y escribió: “El estadio de River según sistema marca 50% de aforo y es correcto. Los hinchas tienden a juntarse por eso puede engañar alguna imagen. Cuando el estadio está al 100% solo se ven cabezas. En este caso se ven muchos espacios. No está al 70% u 80%. El Aforo se cumplió”. Pero luego borró el tuit y generó aún más confusión.



Ahora, tras labrar el acta contravencional, la fiscal Celsa Ramírez le pedirá cámaras de seguridad y conteo de molinetes y carnets habilitados a River para realizar la investigación que podría derivar desde multas hasta clausuras.