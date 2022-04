Álvaro Gutiérrez dejó de ser el técnico de Universitario luego de perder 1-4 el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La dura derrota por 1-4 como local en el clásico con Alianza Lima desencadenó el cese de Álvaro Gutiérrez como técnico de Universitario de Perú, conjunto al que deja en la sexta posición y a cinco unidades de los líderes Cienciano y Sport Huancayo, aunque este último tiene dos partidos menos.

📄 Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/alIFMaWUto — Universitario (@Universitario) April 18, 2022

Según informan los medios incaicos, la dura caída clásica (luego de dos triunfos consecutivos que parecían encaminar el rumbo) y la actitud asumida por el entrenador uruguayo luego de concluido el partido se aunaron para que la dirigencia le quitara el respaldo al Guti, de 53 años.

De acuerdo a las versiones que maneja el portal RPP Noticias, Gutiérrez no habría dicho nada a los futbolistas en el camarín una vez consumada la derrota, cuando se esperaba que tuviera palabras de aliento. "En el vestuario no se pronunció en medio de la desazón del plantel al caer contra el archirrival", dice la crónica. No obstante, esto no fue lo único.

"La dirigencia de Universitario no perdonó cómo Álvaro Gutiérrez asumió la derrota en el clásico del fútbol peruano, ya que se negó a responder preguntas en la conferencia de prensa", apunta la información. El técnico uruguayo llegó a comparecer ante los medios y dijo: "No voy a aceptar preguntas. Solo daré mi opinión: estamos muy tristes y dolidos por la manera cómo se desarrolló el partido. Creo que no hay esa diferencia (entre equipos) con lo que se vio en el marcador. El partido empezó parejo. Tuvimos 10 minutos de concentración, pero ahí vinieron los goles de ellos. A partir de ahí jugamos desordenados, desatentos. La verdad que nos sacó del partido ese 2-0".

Esas fueron sus últimas palabras públicas como conductor del conjunto crema, al que llegó a comienzos de febrero en reemplazo de Gregorio Pérez, quien por motivos de salud debió abandonar la institución. Por lo tanto, la experiencia peruana del Guti duró poco más de dos meses, periodo en el cual tampoco pudo avanzar de la fase 2 de la Copa Libertadores luego de perder los dos partidos (global 3-0) ante Barcelona de Guayaquil.