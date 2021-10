Alejandro Domínguez: "Ningún resultado ha sido afectado por causas del arbitraje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo este lunes que, aunque el "arbitraje no es perfecto", ninguna de las actuaciones de los colegiados en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Catar 2022 influyeron en el resultado final.



"A mí me parece que ningún resultado ha sido efectivamente afectado por causas del arbitraje. No hay una manera que uno pueda justificar diciendo, por culpa del arbitraje hubo un mal resultado", afirmó Domínguez en en el Palacio de Gobierno de Asunción, en el marco de la donación de la Conmebol a Paraguay de 30.000 dosis de vacunas contra la COVID-19.



"Para mí cualquier dirigente de fútbol que justifique el resultado deportivo en el actuar del arbitraje es un dirigente amateur", añadió.

"No es pésimo todo el arbitraje. El arbitraje no es perfecto. Ninguna profesión que ejercemos lo hacemos a la perfección. Hay mal trabajo de los árbitros como hay mal trabajo de los técnicos, como lo hay de los jugadores que a veces menos esperamos", subrayó.



Partido entre Argentina y Brasil

Asimismo, y preguntado por el partido pendiente entre las selecciones de Brasil y Argentina, Domínguez recordó que es algo que compete a la Comisión de Disciplina de la FIFA.



El partido, de la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas del próximo Mundial, fue suspendido el mes pasado por la infracción al protocolo sanitario cometida por cuatro jugadores de Argentina.