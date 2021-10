Albion sabe que cuenta con una "oportunidad histórica" para estrenarse en Primera en la era profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Albion es el líder del torneo de Segunda División con 36 puntos y tiene enfrente una oportunidad histórica: lograr el ascenso y alcanzar el tan ansiado estreno en la Primera División del fútbol uruguayo desde la era profesional, que inició en 1932.

La victoria 2-0 ante Rampla Juniors le permitió al Pionero sacar cinco puntos de ventaja respecto de sus más inmediatos perseguidores: Danubio y Defensor Sporting, que suman 31 unidades.

En diálogo con Ovación, Darlyn Gayol, DT de Albion, habló del rendimiento del equipo en lo que va del certamen: “Albion ha sido un equipo muy regular, ha ido de menos a más y se ha convertido en un club con un importante volumen de juego y un equilibrio entre ataque y defensa”.

Para Gayol, otra de las explicaciones del presente del equipo tiene que ver con su fortaleza defensiva: “Hemos recibido pocos goles y en muchos partidos hemos mantenido el arco en cero”, contó argumentando que el éxito en esta faceta hay que atribuírselo a todo el equipo.

Otra de las claves tiene que ver con la gestión del grupo y la relevancia de los que no son habituales titulares. “Los que no están en el once tienen una gran importancia porque muchas veces entraron y han cambiado partidos”, comentó.

Al ser consultado sobre qué tan próximo ve el objetivo del ascenso, el entrenador respondió: “Yo lo veo muy cerca, y a la vez muy lejos, porque todo depende de lo que hagamos. Estamos a cinco partidos, que son muy pocos, pero muy difíciles. Ni siquiera queremos pensar en el final, hoy estamos abocados a pensar solamente en Atenas”.

De todas formas, la ilusión del Pionero está intacta: “Sabemos que estamos ante una oportunidad histórica y aparte porque estamos convencidos de que el club se lo merece”, comentó el DT argumentando que desde la institución le brindan todas las condiciones para un trabajo de calidad.

Maximiliano Callorda celebra un gol con la camiseta de Albion. Foto: Marcelo Bonjour.

Sobre los equipos que se disputarán los ascensos hasta el final acotó que, por historia, Racing, Danubio, Defensor y Cerro son “los que tienen la obligación de meterse en la pelea”. Gayol entiende que si obtienen el triunfo en los tres encuentros que se vienen “van a llegar con el ascenso debajo del brazo” a las dos últimas fechas, pero reconoce que el camino está lejos de ser sencillo.

Albion gana y se acerca al ascenso pero, más allá de los puntos obtenidos, para el DT el rendimiento de sus dirigidos tiene el valor agregado de que “lo han logrado en la Divisional B más dura de la historia”.