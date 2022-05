Alan Medina explicó cuál es el trasfondo de su particular festejo tras el gol ante River Plate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era un partido crucial. Con la derrota ya consumada de Deportivo Maldonado y el triunfo de Nacional y Peñarol, Liverpool tenía la certeza de algo concreto: si le ganaba a River Plate no habría nadie que pudiera arrebatarle la punta del Torneo Apertura. Y eso hizo con goles de Rodrigo Rivero en el amanecer del partido y un tanto de Alan Medina en el cierre.

En el festejo del segundo gol se visualizó una tierna imagen: el número 10 negriazul celebró dándose un beso con su novia con el tejido de Belvedere como testigo de lujo. La imagen en sí misma denotaba ternura, pero detrás de ella hay una historia particular.

"Estamos juntos hace casi ocho años y la verdad que el festejo aparte de ser emotivo fue una manera de agradecerle por nunca dejarme dar por vencido", manifestó el mediocampista del equipo de Bava en diálogo con Ovación.

Y luego añadió: "Si te digo todo lo que significó no me dan las palabras, pero fue una manera de descargarnos ambos por todas las situaciones que pasamos y la cantidad de veces que me apoyó desde que soy juvenil". En referencia a esas situaciones concretas que debieron atravesar comentó: "En realidad me refiero a que cuando era juvenil me era súper difícil poder entrenar y ella hacía mil y una para que pudiera ir a jugar. Lo de la cabeza que atravesé también fue súper difícil, bajones al no jugar y COVID".

Acompañante incondicional

A la hora de hablar de Julieta López, su pareja, que juega al fútbol en River Plate, Medina declaró: "Ella siempre estuvo con la mente positiva, diciéndome que iba a llegar mi momento y que no bajara los brazos. Incluso en juveniles pasó que en algunas ocasiones quise dejar y ella no me dejó. Siempre me dijo que disfrutara de esto, que era afortunado al poder hacer lo que más me gustaba", finalizó.