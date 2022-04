Agustín Rogel se expresó en las redes tras el partido con Nacional y los hinchas tricolores lo criticaron: ¿por qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estudiantes de La Plata visitó el Gran Parque Central en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y lo hizo con varios jugadores uruguayos en su plantel, entre ellos, Agustín Rogel, surgido en la cantera de Nacional.

Tras el empate sin goles entre el Pincha y el tricolor, luego de unos días el zaguero de 24 años hizo un posteo en su cuenta de Instagram en el que acompañó la foto con una leyenda que decía: “Lindo partido de copa, punto importante contra un equipo duro. A seguir pincha”.

Esa publicación causó malestar en varios hinchas de Nacional que criticaron al defensor del equipo argentino por varios motivos: su vuelta al Gran Parque Central y porque no mencionó al club en su posteo.

“Mira jugas en cuadro de mierda bo te marees tanto con los aplausos cuando vuelvas a Uruguay vas a jugar en Cerrito mal agradecido”, fue una de las primeras respuestas que recibió el uruguayo que hasta tuvo un cruce con un internauta.

“Agradece de haber vuelto a pisar El Gran Parque Central, acordate de que ibas en bondi a practicar y que gracias a Nacional dejaste de andar a pata. Gracias por todo pero no vuelvas más”, le respondió un hincha tricolor pero Rogel salió al cruce y le contestó: “Gracias animal, mi viejo me llevaba a entrenar y nadie me regalo nada”.

Las críticas de los hinchas tricolores no cesaron y fueron varios los que se molestaron con Agustín Rogel entendiendo que no hizo referencia a Nacional, al Gran Parque Central ni a la hinchada más allá de cómo fue su salida del club.

Cabe recordar que el zaguero dejó la institución tricolor en 2018 tras no renovar el contrato con el club después de haber debutado en 2017 con Martín Lasarte como entrenador.

Hoy el presente de Rogel está en Estudiantes de La Plata y en ese posteo muchos fanáticos del Pincha alentaron al uruguayo dejándole un mensaje.

“Vamooooo Agus arriba! Estas donde estas porque te lo mereces, no le debes nada a nadie loco. En estudiantes estamos muy agradecidos por los gestos que tuviste con el club y el presente que encima nos devolves. Vamo estudiante”, publicó un hincha del equipo argentino.