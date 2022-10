Agustín Oliveros: número puesto en México y el desafío de seguir rindiendo para volver a la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustín Oliveros (24) disfruta de su familia en Uruguay tras haber terminado la temporada con el Necaxa de México. Tiene un par de semanas libres hasta tener que volver a Aguascalientes y así ponerse a disposición del equipo en el que se transformó en titular indiscutido.

“Me tocó una ciudad hiper tranquila. Acá en Uruguay llega mucho las cosas que pasan en México, con cosas un poco peligrosas, pero la verdad es que me tocó vivir en una ciudad que allá está catalogada como la más segura de México. Y realmente es así, es muy tranquila, se vive muy bien”, comentó el defensa en charla con Ovación, después de haber disfrutado un almuerzo con amigos.



En 2020 y parte del 2021 Oliveros se destacó en Nacional y en julio de ese año aterrizó en Necaxa, donde ha logrado tener mucha continuidad, al punto que en el último semestre jugó 18 partidos, e incluso le marcó un gol a Puebla. “Para mí eso es muy valioso, cuando uno cambia de aires y da el paso a una liga más competitiva, tenés esos miedos de si vas a estar al nivel, si vas a podés seguir jugando todos los partidos como cuando estaba en Nacional... Por suerte pude, el club me dio mi lugar, me ha apoyado muchísimo y he jugado siempre salvo alguna lesión pequeña, y es algo que valoro mucho”, explicó.

Oliveros llegó como lateral izquierdo, posición en la que jugó el último semestre, pero en el medio jugó un tiempo de central. Justamente, la polifuncionalidad es uno de los aspectos que lo destacan. “Lo de este año fue medio engañoso, porque cuando el equipo estaba en la fase ofensiva pasábamos a línea de tres y ahí me cerraba como tercer central, pero a la hora de defender sí me jugaba mi duelo con el extremo”.



El extricolor estuvo en la primera lista de reserva de Diego Alonso cuando asumió en la selección uruguaya, pero posteriormente su nombre no apareció más. “Te soy 100% sincero: siempre está en la cabeza de uno poder jugar en la selección, pero al principio no consideraba que podía estar; cuando empezaron a decir que la lista (de reserva para el Mundial) iba a ser extensa, no te voy a mentir que sí me ilusioné un poco, o pensé que podía estar, pero el no estar tampoco es que me mata anímicamente, me motiva a seguir trabajando. El haber estado considerado en la primera reserva de Alonso me deja en claro que estoy en la órbita del cuerpo técnico de la selección. Sé que soy joven todavía, y como me tocó de muy joven jugar en la selección, me puede tocar más adelante”, explicó con madurez y criterio.

Claro que la competencia no es fácil para Oliveros teniendo a laterales como Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Alfonso Espino: “Me parece que en la selección la competencia para mí, que puedo jugar en las dos posiciones, está más ‘accesible’, aunque también súper complicado, como central. Me aferro, como siempre me pasó, a poder cumplir en los dos sectores. Pienso que es importante ser polifuncional sobre todo en un plantel reducido”.



“Por mí forma de jugar, no soy un jugador que rompa los ojos ni mucho menos. Los que me conocen saben que vamos más por el lado de ser regular, de ser cumplidor, de ser confiable. No tengo un estilo vistoso, capaz que de central un poco más porque ahí puedo aportar en la fase ofensiva otras cosas que de lateral me cuestan más. Tuve una buena temporada, jugué todos los partidos los 90’ salvo uno que entré porque llegué con lo justo por una lesión. Y esa elección que hace el entrenador es por algo”, concluyó. “Siempre se puede dar más, la temporada que viene espero superarme”, finalizó..



"En méxico te podés medir con jugadores que son de la elite” “El último partido que jugamos fue contra Tigres, y ellos tienen en ataque a Gignac, que ya está hace mucho, pero también a (Florian) Thauvin, que salió campeón del mundo con Francia en 2018. El poderío que tiene México les permite traer a estas figuras y poder enfrentarlos está buenísimo; es poder medirse con jugadores de elite. Por ejemplo, me tocó marcar al propio Thauvin”.

Cuando fue titular en las Eliminatorias contra Brasil “Es un recuerdo imborrable de haber jugado contra esos jugadores de talla mundial, con los compañeros que tuve, con todo lo que compartí. Me dejó la prueba de que estoy a la altura; me dejó contento y tranquilo que cuando me toque de nuevo voy a estar pronto. Los championes que usé ese día no los usé nunca más, y tengo la foto del 11 impresa”, recordó sobre aquel 18-11-20 (0-2).

Inés, su pareja, y el relegar su sueño para poder estar juntos Oliveros se fue a México con Inés, su pareja, quien es psicóloga: “Es tremendo gesto de amor dejar de lado su sueño y su vida, o posponerlos un poco, por estar conmigo allá, por el futuro de nuestra pareja. En México es un poco complicado, hemos averiguado para que pueda conseguir algo, pero como ella es turista no tiene los papeles de residente como tengo yo por estar trabajando”.

El clan de los uruguayos

“En México nos quieren mucho a los uruguayos. Hay muchos compatriotas en la liga y en especial en el Necaxa somos unos cuantos, nos llevamos bárbaro. Ellos son mi familia allá, entre todos nos hemos apoyado, eso me facilitó muchas cosas, desde el primer momento que llegué ya había uruguayos en el club y eso te ayuda un montón”, dijo Oliveros sobre sus compañeros de equipo Fabricio Formiliano (quien es capitán), Facundo Batista y Vicente Poggi. En el último semestre Necaxa accedió a los playoff final, donde clasifican los 12 primeros y quedó afuera del mata-mata contra Tigres.