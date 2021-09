Agustín Canobbio: "No queda otra que esperar a que termine mi partido que empezó ayer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Agustín Canobbio está a la espera. Y es que este miércoles se dará a conocer el resultado de la audiencia que se realizó este martes en Asunción y donde el jugador participó de forma presencial y que dejó "buenas sensaciones" para la delegación aurinegra.

A la espera de ese resultado también está todo Peñarol de cara a que en pocas horas se juega un partido muy importante como lo será la vuelta de la semifinal de Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense.

Al arribar a Montevideo, tras su presencia en Paraguay, Canobbio afirmó: "Estoy tranquilo esperando cuál es el veredicto y no queda otra que esperar a que termine mi partido que empezó ayer".



Al ser consultado sobre cómo vivió estas horas declaró que fue "sufridor porque no vamos a saber lo que pasa hasta dentro de unas horas. No era algo que dependiera de mi, es una decisión que tiene que tomar otro ser humano y eso te tiene nervioso y ansioso a la vez".



El futbolista aurinegro también hizo referencia a que su defensa "tenía tranquilidad al saber que yo estaba tranquilo y seguro de mi mismo así como mi familia estaba tranquila porque le transmití eso. Lo que queda es esperar y la cabeza enfocada en el partido de Brasil desde donde toque sumar".

"No son cosas que realmente suelen pasar con frecuencia, pero las frustraciones en el fútbol son comunes, hay que sacarlas y tratar de jugar al fútbol que es a lo que realmente me dedico y lo que quise hacer siempre. Esto es consecuencia de algo que me toco a mí y habrá que afrontarlo con esa fuerza que me dio mi familia", agregó.



Canobbio admitió estar "con muchas ganas" y agradeció el apoyo de sus compañeros: "Continuamente desde que llegué a Paraguay me mandaron mensajes, me preguntaron cómo me había ido y no había ni arrancado. Contento con el gurpo y agradecido con ellos y con todo el club y la hinchada que siempre me apoyó y confió en mi".



Respecto al choque ante Paranaense admitió "es un partido, por no decir el más importante de los últimos 10 años, pero es el que tenemos que afrontar con la cabeza bien concentrada los 100 minutos que quedan".