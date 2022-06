Agustín Amado: se formó en Santa Lucía, pasó por Peñarol y ahora crece al lado de Estoyanoff

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustín Amado comenzó a jugar en el fútbol santalucense y de forma rápida sus rendimientos captaron la atención de propios y ajenos en aquellas tardes repletas de fútbol en la cancha de Wanderers, su club en el pueblo. Esas actuaciones lo llevaron a formar parte de la selección de Canelones cuando integraba la categoría Sub 15. De hecho, llegó a consagrarse campeón de la Organización del Fútbol Interior (OFI) con un plantel que también integraba Manuel Monzeglio, actual futbolista de Nacional.

Esa consagración fue especial para el hoy atacante albivioleta por un motivo específico: “Ese logro fue muy importante para todos, le dio a muchos la posibilidad de irse a jugar a Montevideo. A mí en lo personal me ayudó mucho. Después de eso tuve la posibilidad de ir a la preselección uruguaya y luego a Peñarol, fue un año increíble”, le contó a Ovación.

Ese inicio promisorio se prolongó en las juveniles del elenco aurinegro, donde estaba afianzado y mostrando un buen desempeño. Sin embargo, una promesa de firma de contrato que nunca llegó, la necesidad de sumar minutos en un club que lo respalde y otros motivos llevaron a que Amado arribara a Fénix, donde desde el primer momento lo hicieron sentir cómodo.

Agustín Amado con Fénix, Foto: Marcelo Bonjour.

Tras aquel debut en el partido frente a Boston River todas son buenas noticias para el joven, que conserva un grato recuerdo de aquel día: “Fue un momento especial. Me pareció algo distinto en el momento en que Nacho (Pallas) me llamó para entrar. En la semana estuve entrenando con los titulares y sabía que podía estar la posibilidad. El apoyo de los compañeros me hizo sentir muy bien”, comentó.

Si se trata de acompañar, un referente del conjunto albivioleta es Fabián Estoyanoff, con quien el santalucense tiene un buen vínculo: “Ha sido una persona fundamental, ya desde el año pasado que llegué a Fénix me hizo sentir uno más, y de ahí siempre sentí el apoyo de él, que me aconseja en muchas cosas”.

Amado logró trasladar aquel buen desempeño del fútbol del Interior al Torneo Apertura y hoy compite en un club que será rival de Liverpool, el líder. Y para el volante será un partido “especial”.

De jugar en el pueblo a encontrarse en Primera

El último partido de Agustín Amado frente a Nacional fue especial, no solo porque se trató de su primer encuentro ante el elenco tricolor, sino porque enfrente estaba Manuel Monzeglio, a quien conoce de su pueblo natal y con quien jugó allí. “El reencuentro con Manolo fue especial porque hemos jugado muchos años como compañeros, verlo ahí me llena de orgullo y siempre le estoy deseando lo mejor”.