Adolfo Lima pidió disculpas a Cerro Largo por video donde se lo ve cantando con Rafa García

Adolfo Lima, futbolista de Cerro Largo, se expresó en las últimas horas luego de un video que se divulgó donde se puede ver al jugador junto a su compañero Rafael García y el cantante Carlos Telis en una fiesta.

Las imágenes que se hicieron virales, donde se observa a García con una cerveza en la mano, no cayeron bien entre los hinchas de Cerro Largo y Tino se encargó de pedir disculpas y aclarar la situación haciendo una declaración pública.

"Soy de Cerro Largo, de Melo y puedo considerarme hincha del club. No soy de hablar mucho gracias a Dios y las pocas cosas que hago y digo son con argumentos. Para quien no recuerda vestí esta camiseta en muchas ocasiones, pocas veces me tocó irme en beneficio al bienestar de mi familia. Gracias a Dios con Cerro Largo Fútbol Club me tocó vivir dos ascensos y dos clasificaciones a copa (Sudamericana y Libertadores)", expresó Lima.

"En fin, hago estas declaraciones con motivo a un video de mi cumpleaños con mi gran amigo Rafa García. Para quien no lo conoce (jugó siete años en Nacional y cinco fue campeón) digo esto para que nadie lo cuestione como profesional", añadió.

Luego de temporadas muy buenas donde el Arachán peleó por lograr la Anual y hasta entró en copas internacionales, vive una realidad muy distinta que se refleja con el reciente cambio de entrenador en el que llegó Mario Saralegui y las tablas que lo tienen último en el Clausura, penúltimo en la Anual y al borde de ingresar a zona de descenso.

Fue por el presente del club que entre los fanáticos del Arachán no cayeron muy bien las imágenes y Lima manifestó: "A toda la gente de mi pueblo, como hincha de esta ciudad, le pido tranquilidad. Sé que es duro el momento que estamos viviendo, pero castigar no va a sumar".

"No quería ser tan largo y vuelvo a repetir, hace un mes hice mi cumpleaños después de tres años sin festejar, llevé al amigo Carlos Telis y a mi amigo del fútbol Rafael García, cantamos unas canciones y se subieron videos, pero no creo que sea por eso que Cerro Largo no gane", subrayó.

"Sin dudas que es duro el fútbol, se lo digo a cada niño que hablo de fútbol o a mis hijos. Surgen cuestiones cuando los equipos no andan", admitió.

"Perdón no volveré a festejar mi cumpleaños. Gracias a todas las que me conocen y siempre están apoyando", sentenció Lima.