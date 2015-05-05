A Peñarol lo vacunan

Los aurinegros regresan a entrenar tras recuperar la punta; nadie se va a perder el clásico por una gripe.

Peñarol tenía que ganar frente a Rampla Jrs. y lo hizo. El rendimiento puede no haber sido el mejor, de hecho el mismo Pablo Bengoechea lo reconoció. Pero ganó y los futbolistas aurinegros regresan hoy a entrenar a Los Aromos nuevamente como punteros de la tabla del torneo Clausura.

Esta semana es atípica porque no hay torneo el fin de semana. El sábado harán fútbol frente a Juventud de Las Piedras y el domingo tendrán libre para celebrar el Día de la Madre y cumplir con la obligación de votar en las municipales.

Por eso, esta vez no habrá entrenamiento en doble horario, algo que los aurinegros cumplen religiosamente una vez por semana. Esta mañana, regresarán a Los Aromos para entrenar y para recibir la vacuna de la gripe. Por lo tanto, es difícil que alguno de los futbolistas se pierda el clásico por un estado gripal.

Todavía faltan muchos días para el partido ante Nacional, pero seguramente el técnico Pablo Bengoechea no realizará variantes para el mismo. Salvo, obviamente el regreso de Carlos Valdez a la zaga en lugar de Gonzalo Viera. Cabe recordar que el "Hormiga" recibió la quinta tarjeta amarilla frente a Wanderers y por eso no fue de la partida ante Rampla Jrs. Era lo que quería para llegar limpio al clásico.

Diferente fue la situación del brasileño Diogo y de Emilio Mac Eachen, que jugaron frente a los picapiedras con cuatro amonestaciones pero no recibieron la quinta y por lo tanto ambos jugarán frente a los tricolores. Es más, Diogo había dicho antes del partido que el tema no le preocupaba. No en vano tiene cuatro amarillas desde la primera fecha del torneo Clausura.

La semana sin fútbol también servirá para que Luis Aguiar llegue 100% al partido clásico. El volante trabajó en forma diferenciada durante toda la semana pasada por una molestia en la rodilla, pero jugó frente a Rampla Jrs. Fue sustituido a los 77 minutos por Nahitan Nández. El juvenil jugó sus últimos minutos antes de viajar al Mundial de Nueva Zelanda con la selección Sub 20.

El fin de semana también le vendrá bien a Jonathan Urretaviscaya, que parece no ser el mismo tras la lesión. Peñarol necesita que vuelva a ser el de las primeras fechas.

Bizera ya trota y trabaja para recuperar la movilidad.

Joe Bizera sigue avanzando en su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido para restaurarle el tendón del pectoral mayor. Ya lleva dos semanas yendo a diario a Los Aromos y la semana pasada comenzó a trotar alrededor del campo de juego. Lo que más cuesta es recuperar la movilidad del brazo y el hombro tras seis semanas sin moverlo. De a poco va a ir logrando una mayor apertura.

Ruglio sobre los errores arbitrales.

"Durante este semestre y el anterior hemos visto fallos arbitrales que han favorecido al tradicional rival y fallos poco creíbles contra Peñarol. Recuerdo en Florida una camiseta de Peñarol estirada un metro dentro del área y el juez parado de frente. Tenemos que llamar a la calma y la reflexión; los árbitros se equivocan y aciertan como todos. Están siempre en el ojo de la tormenta, mal pagos y sin la contención necesaria. Es hora que desde el fútbol, y desde Peñarol, empecemos a presionar para que ganen más y trabajen en mejores condiciones. Y, por sobre todas las cosas, cuidarnos de no tirarles la gente arriba porque son trabajadores honestos y actores clave en el espectáculo".

“Hormiga”. Carlos Valdez regresará al equipo para jugar el clásico. Foto: Archivo El País.

PeñarolSILVIA PÉREZ