Fuerte: Uruguay debe sumar en casa

No es muy difícil la cuenta para Uruguay: tiene que mantener su invicto en casa, seguir siendo imbatible en el Centenario, hacerse fuerte de local, y con esos puntos, estará logrando el pasaje al Mundial de Rusia 2018.

Esa es la realidad, y no está muy lejos de lograr ese objetivo, porque la Celeste mantiene un largo invicto como local, lo que respalda aún más la teoriía que ganando en casa, se llega.

La última vez que Uruguay perdió en el Centenario fue en 2009, con la Argentina que dirigía Diego Armando Maradona, en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. La noche del 14 de octubre cayó 1-0 con gol de Mario Bolatti. De ahí en más, no perdió, pero cedió puntos en sendos empates ante Venezuela, Ecuador y Paraguay, todos 1 a 1. Esos traspiés como local, fueron los que complicaron la clasificación hacia la Copa de Brasil 2014, pero en estas Eliminatorias, la Celeste no sólo mantuvo su invicto, sino que ganó todos los partidos que jugó en el Centenario.

Esa es la fórmula. No hay otra. Y en el plantel todos lo saben. El primero en recordarlo fue el propio Tabárez después de la dura derrota del martes en Santiago.

"No conozco las Eliminatorias de jugar bien, conozco las de conseguir puntos, y a veces se consiguen de otra manera", dijo el entrenador tras la apretada victoria ante Ecuador.

Es que tanto el maestro como los futbolistas destacan la importancia de ganar de local. Y en 2017 habrá duros desafíos, Brasil, el primero, en marzo, Argentina en agosto y se cerrará con Bolivia en Octubre.

Fuerte en casa, esa es la consigna, y hasta ahora se logró con victorias ante Colombia (3-0), Chile (3-0), Perú (1-0), Paraguay (4-0), Venezuela (3-0) y Ecuador (2-1).

"El que crea que nos hemos transformado en un superequipo está delirando. Sabemos cómo conseguimos las cosas, lo que nos cuesta", dijo Tabárez después de Venezuela, cuando muchos echaban las campanas al vuelo por el presente de la Celeste.

"Vamos a enfrentar dificultades grandes, y habrá que enfrentarlas. No se ha logrado nada, sí decir que estoy muy conforme con el trabajo de los futbolistas y su mentalización. Ellos salen a ganar, más allá de cómo jueguen, y eso permite recuperarse de malos momentos en un partido. Eso es lo que se necesita para clasificar a un Mundial". Tabárez la tiene clara. Y sus jugadores tambíén.

Ayyy jarita...

En las Eliminatorias 2014, Jara le agarró los testículos a Suárez. Recibió un piña.

En la Copa 2015, Jara le metió "un dedo" a Cavani. Se tiró cuando "Edi" le tocó la cara.

Se iba el partido y Gonzalo Jara no pudo con su genio. Le tocó "la cola" a Ramírez.

LOS PENALES EN SANTIAGO

Baldassi, Pitana, y Cáceres: tres árbitros, la misma historia

Ya es todo un karma para la selección uruguaya. Cada vez que le toca enfrentar a Chile en Santiago, termina con la sangre en el ojo por algún penal no sancionado.

No es nuevo, viene desde la Eliminatoria para la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010, cuando a la Celeste le tocó enfrentar a la Roja en el Estadio Nacional en abril de 2009 y peleaba por un ascenso en la tabla de posiciones. Partido clave, como casi siempre, ante los chilenos.

El punto rescatado tuvo sabor a poco debido a la pésima actuación del argentino Héctor Baldassi. No sólo tuvo un arbitraje localista, sino que en la hora, no pitó una clara mano en el áerea de Pablo Contreras. Iban 89 minutos de juego, y pudo haber significado el triunfo para Uruguay. Baldassi ignoró las protestas airadas de Lugano y no cobró una falta que fue vista desde las cuatrro tribunas. El partido terminó 0 a 0 y condenó a Uruguay al sufrimiento en las Eliminatorias.

Pero esa no fue la única noche fatídica para la selección uruguaya respecto a un arbitraje. El 26 de marzo de 2013, Uruguay tuvo una inmejorable chance de ponerse en ventaja con un claro penal que el argentino Néstor Pitana no vio. El juego estaba cerrado, y Chile terminó rehaciéndose y ganando 2 a 0.

El martes, fue el turno para el paraguayo Enrique Cáceres. Uruguaya ganaba 1-0 y Cavani quedó solo ante Bravo. El arquero lo derribó y el juez ignoró la falta que se dio frente al primer línea. Ninguno "vio" el penal, y terminó condicionando el trámite y el resultado final. Tres nombres, la misma historia.

Distracción, y una mala

La defensa, y fundamentalmente, Muslera gravitan siempre con buenas actuaciones. En Santiago, hubo distracciones en la marca (en el primer y último gol) y también una mala noche del arquero Celeste. Uruguay tenía 8 goles en contra en 11 fechas.

El tiempo pasa, y pesa

El juego y la marca en el mediocampo es vital en cualquier equipo. Arévalo Ríos (34) está sintiendo el trajín, ya no es el mismo de antes, y tampoco se ha logrado dar con un socio después del "Ruso" Pérez: Corujo, Vecino, el "Tata", Lodeiro, rotaron, pero...

Goles errados...

Cavani tuvo dos situaciones muy claras antes de los cinco minutos. Una, la tapó Bravo, la otra, se le fue por encima del horizontal. El "Tata" también "se comió" un gol de cabeza. Se le tiró a la manos del arquero chileno. Y Suárez, no pudo ni de penal. Goles errados...

JOSÉ MASTANDREA Bronca. Edinson Cavani se lamenta. Termina de perderse un gol “hecho” frente a Claudio Bravo en el inicio del partido. Después, tuvo su revancha y marcó.

ELIMINATORIASJOSÉ MASTANDREA