El salario de una mascota de la NBA que hizo despertar la furia de las basquetbolistas estadounidenses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El entretenimiento es el punto central de una de las organizaciones deportivas más poderosas del planeta. Y en ese escenario cada movimiento está perfectamente pensado. El show de la NBA lo componen varios elementos. No sólo reinan LeBron James, Stephen Curry o Luka Doncic, también para los fanáticos hay otros condimentos. Y allí entran en escena las mascotas de las franquicias, que en las últimos días se apoderaron del escenario porque circularon los salarios que perciben... Y Rocky, de Denver Nuggets, dio el campanazo, a tal punto que tiene un mejor salario que alguno deportistas profesionales, incluso, que las propias jugadoras de la WNBA.

La repercusión mediática de Rocky va más allá de los clips virales que circulan en redes sociales, de sus acrobacias o los juegos que les propone a los fanáticos. Y los números que se conocieron por intermedio de un estudio realizado por Sports Business Journal, confirman que la mascota de Denver no se trata sólo de una artista enfundado en un disfraz de oso, sino que hay que pensar en una auténtica estrella de la NBA. En ese estudio se supo que Rocky se queda con 625.000 dólares al año, lo que indica que está por encima de las ganancias medias anuales de una jugadora de la WNBA (102.000 dólares al año).

El caso de Rocky llama especialmente la atención ya que el sueldo medio de las mascotas de la NBA es 60.000 dólares anuales. Ahora bien, no se trata solo de Rocky, porque Harry, el águila de Atlanta Hawks, también tiene un ingreso similar: 600.000 dólares al año.



Y en la nómina de mascotas que tienen salarios anuales que llamaron la atención está Benny ‘The Bull’ de Chicago Bulls (US$ 400.000), el gorila “Go” de Phoenix Suns (US$ 200.000) o Hugo de Charlotte Hornets (US$ 100.000). Claro, esta publicación despertó la incomodidad de las jugadoras de la WNBA y se expresaron en las redes sociales con mensajes ácidos sobre lo que ellas perciben como profesionales.

Angel McCoughtry, jugadora de las Minnesota Lynx y 5 veces All Star en la WNBA, compartió en Twitter su mirada acerca del salario de 625.000 dólares que tiene Rocky, la mascota de los Denver de la NBA: “Puedo aprender a ser una mascota”. McCoughtry compara los 625.000 dólares anuales que cobra el león de los Nuggets con los 228.094 dólares que cobra Diana Taurasi (Phoenix Mercury), tres veces ganadora de la WNBA y cinco veces oro olímpicos, como jugadora mejor pagada de la WNBA junto a Jewell Loyd (Seattle Storm) y Breanna Stewart (Phoenix Mercury).

I can learn to be a mascot ✋🏾 pic.twitter.com/8wZlQNbJqP — McCoughtry (@angel_35) October 5, 2022

La jugadora peor pagada de la WNBA es Kaela Davis con 1.607 dólares y ocho jugadoras ganan menos de 10.000 dólares. McCoughtry también destacó un posteo de Caroline Fitzgerald, fundadora de Goals, en el que deja en claro qué piensa acerca de esta situación: “La brecha salarial entre las mascotas y las atletas de élite te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo la industria del deporte valora a las mujeres”.



Claro, es este no es el único punto de discusión. Porque el salario medio de una jugadora de la WNBA es de 102.751 dólares, mientras que la temporada pasada el salario medio de un jugador NBA rondaba los 8,5 millones de dólares. Por citar un ejemplo, el jugador de la NBA mejor pago es Stephen Curry con US$ 48.070.01, mientras que Lloyd y Taurasi ganan apenas por encima de los 200.000 dólares al año.