"¿Qué? ¿Podría morir?": la nueva rutina de Shaquille O'Neal para salvar su vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Decir Shaquille O'Neal, es decir leyenda de la NBA. El exbasquetbolista que dejó su huella tanto a nivel de clubes como con la selección de Estados Unidos tras lograr cuatro títulos de la liga más importante a nivel mundial y también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 1996 y el Mundial 1994.

Tras una extensa carrera, a los 50 años O´Neal se encontró en una situación complicada de salud que lo obligó a comenzar su rutina y de paso visitar a un médico, lo que no hacía hace 11 años.

"Cuando juegas vas al médico para que te revisen y te hagan un examen físico, ¿no? Pero no he jugado en 11 años, así que si no juego, ¿para qué iría al médico, verdad?", sostuvo.

O'Neal, en diálogo con la revista GQ, aseguró: "Cuando volví al médico, había algunas cosas que ni siquiera sabía. Te dicen: ‘Oye, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías morir’. ‘Dije ¿Qué? ¿Podría morir?’. Así que ahora tengo que dormir con una máquina".

"Cuando te golpean con esa palabra de tres letras que comienzan con D y termina con E, cambia las cosas", admitió en referencia a la palabra DIE, morir en inglés.

O'Neal no negó sus malos hábitos tras el retiro y admitió que "me despertaba e iba a trabajar. Me relajaba, comía lo que fuera. No estaba prestando atención. Miré hacia abajo un día y dije: ‘Maldita sea. Mi barriga estaba muy por encima de mi cinturón’".

"Tus riñones están un poco débiles por todos los analgésicos que estás tomando. No más analgésicos. Dependía de los analgésicos, aunque no era adicto. Ciertos días en los que no podía moverme, simplemente tomaba uno o dos, solo para ponerme en marcha. Pero estoy fuera de eso ahora. Realmente tuve que hacerme un chequeo", explicó respecto a lo que le indicó el médico.

"Me estoy poniendo muy bien. Estoy llegando al punto en el que voy a cambiar de opinión y girar la perilla a la disciplina total", sentenció luego de la visita al médico que le cambió la vida.

A su vez, también contó cómo es la nueva rutina, al menos desde los alimentos: "un desayuno saludable, con fruta y fruta y fruta. Luego pollo y pescado. Tomo un desayuno saludable, solo para sostenerme durante el día. Tres salchichas de pavo y unas cuatro o cinco claras de huevo. La comida dos va a ser algo de fruta. La tercera comida será un batido y fruta. La comida cuatro probablemente será una ensalada ligera y luego la comida cinco será pollo, pescado o bistec".

En relación a los ejercicios con los que complementa su rutina aseguró: "Solo cardio, 30-40 minutos. Luego pecho, brazos, bíceps, tríceps. Un simple entrenamiento de viejo. No puedo hacer todas esas cosas de CrossFit. Traté de correr el otro día y dije: ‘¿Cómo fui el mejor atleta del mundo?’".