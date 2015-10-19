Mañana viajan los planteles a Unisinos

La edición número 28 de la Copa Unisinos de Brasil, que se disputará desde el jueves 22 al domingo 25 de octubre, tendrá nuevamente una fuerte presencia uruguaya en la ciudad de Sao Leopoldo.

Mañana por la noche, la delegación celeste partirá desde la sede de la Liga Universitaria de Deportes ubicada en el Estadio Centenario rumbo a la localidad cercana a Porto Alegre.

Uruguay dirá presente con cinco planteles: fútbol 11 y básquetbol masculino, handball femenino y futsal en las dos ramas.

Esta será una nueva oportunidad para que las selecciones de la Liga tengan un roce internacional y por supuesto, una instancia de competencia y también de camaradería.

Caber recordar que en la edición número 28 de la Copa Unisinos celebrada en 2014, Uruguay regresó de Brasil con cuatro medallas, tres de oro y la restante de bronce.

Liga Universitaria