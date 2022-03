Liga Uruguaya: Olivol aún respira y Goes comparte la cima con Biguá 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vigesimocuarta fecha de la Liga Uruguaya llegó a su fin con los dos duelos de ayer. En uno de los Goes sufrió hasta el final e intentó, pero no pudo vencer a Olivol en Welcome. Cayó 72-69 y se quedó sin volver a ser líder en solitario. Ahora comparte la punta con Biguá.



Iban tres minutos del tercer cuarto cuando Olivol igualó a Goes, que veía desvanecerse la oportunidad de ser líder. El Misionero se puso en carrera, pero los de la Avenida Millán no se la hicieron fácil, le pisaron los talones todo el duelo y el reloj fue el máximo enemigo de Goes. Con este triunfo, Olivol, que está penúltimo, se ganó el derecho a un desempate por la permanencia.

En el otro duelo de la noche, Hebraica Macabi cayó ante Nacional en Larre Borges. El tricolor estuvo arriba durante casi todo el partido y llegó a sacar 14 puntos de diferencia. A falta de tres minutitos el Macabeo lo desestabilizó e incluso lo pasó, pero no pudo sostener la ventaja y Nacional volvió a poner orden para llevarse el partido por 84-76 con Dominique Morrison como goleador al marcar 27 puntos. En Hebraica fue Esteban Batista con 20.

¿Cómo sigue la Liga?

El retorno a la actividad se hará esperar hasta el próximo lunes, pero llegará cargada. Los seis partidos se llevarán a cabo desde las 21:15 horas.