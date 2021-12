Liga Uruguaya: Defensor Sporting derrotó por 81-73 a Urupan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting Club venció a Urupan por 81-73 en el marco de la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La violeta comenzó mejor y se puso en ventaja de diez puntos a falta de tres minutos para terminar el primer chico, llegaban por intermedio de Gustavo Barrera. En el segundo la diferencia se mantuvo, pero esta vez por las anotaciones de Barlow.



El tercero fue un calco, pero el cuarto no, Urupan despertó y se puso a tres a falta de seis minutos para que finalizaran los 10 minutos, pero no pudo sostenerlo y la diferencia de diez regresó para darle la victoria a los de Defensor. Hatila Passos fue el goleador del Tuerto, en el elenco de Pando fue Mateo Sarni.



La actividad se retomará mañana con tres duelos: Hebraica Macabi y Aguada, Goes-Biguá y Trouville-Capitol.



El resto de la ronda siete dejó a un Biguá vigente campeón que siguen invicto, y líder del torneo, tras vencer 91-81 a Trouville, Goes se impuso 109-70 ante Hebraica y Macabi, mientras que Malvín le propinó su séptima derrota a Capitol (99-82). Por su parte, Aguada le ganó 76-63 a Olivol Mundial.

Octava fecha - jueves

La actividad se retomará el jueves con tres duelos en el marco de una nueva fecha: Hebraica Macabi y Aguada desde las 20:30, Goes-Biguá y Trouville-Capitol, ambos desde las 21:15.