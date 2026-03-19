Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la Liguilla juega completa su cuarta fecha, con tres partidazos

La Liguilla juega completa su cuarta fecha, que pone en disputa puntos importantes en busca de las ventajas de localías. Nacional, tras su exitoso pasaje por la Basketball Champions League Americas debutará en esta fase visitando a Hebraica Macabi en el Estadio Romeo Schinca, a las 20:15 horas. Arbitran Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Christian Barreiro. Imparten justicia Andrés Laulhe, Adrián Vázquez y Andrés Bustelo. A la misma hora, Malvín, uno de los invictos en esta fase, recibirá a Peñarol en el Juan Francisco Canil. La jornada la cierran a las 21:15 horas, Aguada y Defensor Sporting en el Estadio Propio Aguatero. El arbitraje está a cargo de Julio Dutra, Aline García y Martín Rial.

El partido entre Aguada y Defensor Sporting, es emitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV gratis, para usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Además, este y los otros dos encuentros, son emitidos por Básquet Pass, la plataforma de streaming que transmite todos los encuentros de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El Macabeo viene de capa caída. Dos derrotas consecutivas, frente a Malvín y Aguada, lo pusieron en una situación comprometida en la lucha por el segundo lugar, que podría perder esta noche, a manos del Playero. En frente tendrá a un rival que no juega a nivel local desde la última fecha del Clasificatorio, cuando venció a Cordón. Para el partido ante el Hebreo, Álvaro Ponde decidió incluir a Erik Thomas en el plantel, junto a Ernesto Oglivie y James Feldeine.

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En la Avenida Legrand se enfrentan dos equipos que vienen de ganar. Malvín arrastra tres triunfos consecutivos: Unión Atlética —ante quien obtuvo su pasaje a la Liguilla, Hebraica Macabi y Defensor Sporting. Por su parte, Peñarol también viene de superar al Fusionado, en un partido donde este jugó con dos bajas y compitió prácticamente hasta el final.

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Aguada arrastra el invicto de Diego Vadell desde que este estuvo en el banco de su equipo. En la Liguilla ganó sus dos encuentros, y su única caída fue ante quien será su rival de turno, Defensor Sporting, quien obtuvo en este juego su clasificación a la parte alta. Para el partido, Gonzalo Brea recupera a Néstor Colmenares, mientras que Federico Soto ya había vuelto en la derrota frente a Malvín. La visita llega con tres caídas consecutivas (Hebraica Macabi, Peñarol y Malvín), despidiéndose temprano de la lucha por el segundo puesto.

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