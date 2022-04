Liga Uruguaya de Básquetbol: se define el último descenso y cómo serán los PlayIn

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El triunfo con ribetes históricos conseguido por Goes sobre Aguada en el clásico del básquetbol uruguayo marcó la finalización de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que ya tiene a cuatro equipos instalados en los playoff, en tanto todavía debe resolverse uno de los dos descensos y los otros cuatro equipos que disputarán cuartos de final.

Urunday Universitario-Olivol Mundial

El triunfo de Urunday Universitario en la última fecha sobre Capitol (107-95) en el derbi del Prado y la caída de Olivol Mundial (85-111) en Biguá dejó a estudiosos y mundialistas igualados en la penúltima posición, por lo cual este lunes (21.15 en Larre Borges) disputarán un partido para definir cuál de los dos mantendrá la categoría, en tanto el otro acompañará a Capitol en el descenso.



Este encuentro también tiene la importancia de que completará la lista de cruces de PlayIn, ya que el triunfador será el rival de Malvín en esta instancia.

Así serán los PlayIn

Martes 5, hora 21.15

- Aguada (1)-​Nacional (0)

- Trouville (1)-Hebraica Macabi (0)

- Olimpia (1)-Def. Sporting (0)

Jueves 7, hora 21.15

- Malvín (1)-Urunday Universitario/Olivol Mundial (0)



Las llaves de PlayIn se disputarán al mejor de cinco, iniciando con ventaja deportiva los mejores ubicados en la fase regular.

Cómo serán los playoff

Cuartos de final y semifinales también se disputarán al mejor de cinco, en tanto la final será la única que será al mejor de siete juegos. Los cruces serán así:

- Goes vs. Aguada/Nacional (1)

- Peñarol vs. Malvín/Urunday/Olivol (2)

- Biguá vs. Olimpia/Defensor Sporting (3)

- Urupan vs. Trouville-Hebraica Macabi (4)

Semifinales

- Ganador 1 vs. Ganador 2

- Ganador 3 vs. Ganador 4