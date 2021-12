Goes y Biguá: los de arriba festejaron al final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La décima fecha de la Liga Uruguaya de Básquet no mostró cambios en lo alto de la tabla, pese a que en algún momento de la noche pareció que los de arriba caían. Pero tanto Goes como Biguá dieron vuelta sus partidos y festejaron al final.



Goes superó a Nacional por 84-81 en la cancha de Unión Atlética. Fue un encuentro parejo, que el tricolor fue ganando por ventanas mínimas al cabo del primer cuarto (23-22), el primer tiempo (40-37) y el tercer cuarto (58-57). En la última parte Nacional llegó a sacar siete puntos, pero a partir de ese momento Goes no dejó pasar una, igualó y siguió de largo hasta acumular nueve de ventaja a falta de un minuto 18 segundos. Después, entre cortes y algún triple, Nacional se acercó pero sin poner el riesgo la victoria del misionero, que sigue en la punta con 19 puntos en 10 partidos jugados.

MIRA TAMBIÉN Estos son los jugadores que el fútbol extrañará

Mientras tanto, Biguá tuvo que extremarse en su escenario para derrotar a un Peñarol que venía en ascenso. El aurinegro llegó a sacar diez puntos de ventaja, pero no lo pudo liquidar. Ya en el último cuarto, el Pato ajustó la defensa y su rival se quedó sin gol. De esa manera se fue acercando en el tanteador, lo alcanzó y terminó imponiéndose por seis puntos: 78-72. En el último cuarto, Biguá tuvo un parcial de 22-10, lo cual explica el vuelco del partido. El equipo de Villa Biarritz tiene 17 puntos en nueve juegos.

Olimpia, por su parte, fue arrasador ante Trouville, sacó rápidas ventajas y terminó venciendo por 98-67.



En el primer encuentro de la jornada, Malvín se llevó un importante y dramático triunfo de la cancha de Olivol Mundial: 79-77. En el instante final Anthony Danridge perdió la chance de empatar e ir al alargue. Malvín llegó así a su quinto triunfo consecutivo y suma 17 unidades en 10 partidos.

=