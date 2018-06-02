El básquetbol le dio el segundo oro a Uruguay

ODESUR

En la categoría 3x3, la Celeste superó 21-17 a Argentina en la final.

Uruguay sumó su segunda medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 de la mano del básquetol masculino en la rama 3x3, al vencer en la final a Argentina por 21 a 17.

El equipo uruguayo estuvo integrado por Nicolás Borsellino (anotó 4 puntos), Federico Pereiras (también 4), Sebastián Vázquez (2) y Nicolás Catala (11).

El juego final fue disputado en el Deportivo Evo Morales, al igual que todo el torneo en el cual la Celeste debutó con victoria 21-14 precisamente contra Argentina, venció 17-8 a Bolivia en la segunda, cayó 18-11 con Venezuela y le ganó 19-11 a Chile en el cierre del todos contra todos. En semifinales la Celeste se reivindicó contra la vinotinto al vencerla 21-17 y avanzar a la final.

Bronce en damas.

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Gayoso, Kirschenbaum, Schiavo y Cartro: bronce en 3x3. Foto: Fubb

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Minutos antes, Uruguay le ganó 18-17 a Paraguay para quedarse con la medalla de bronce en básquetbol 3x3 por la actuación de Aldana Gayoso, Camila Kirschenbaum, Daiana Cartro y Lucía Schiavo.