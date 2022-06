Diego García contó cuál es la fórmula de Peñarol para buscar quedarse con el tercer partido ante Biguá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No tiene otra alternativa que ganar. Para no quedar en jaque, Peñarol buscará mañana una victoria impostergable ante Biguá en el tercer encuentro de las finales de Liga Uruguaya. Con la serie 2-0 a favor del elenco de Villa Biarritz, a los dirigidos por Cal les bastará con un triunfo para quedar a un punto de convertirse en bicampeón uruguayo. Y eso es lo que buscará evitar el aurinegro.



En diálogo con Ovación, Diego García, jugador del elenco de Pablo López, hizo un análisis de los dos primeros encuentros de la serie: “Creo que fueron dos partidos bien diferentes, el primero sin duda mucho más parejo donde, si bien estuvimos abajo en gran parte del juego, el partido estuvo tanto a tanto y se jugo bastante al juego que queríamos nosotros”, inició.



Y luego profundizó en su análisis del primer punto: “En el primer tiempo lo hicimos mejor que ellos, pero no lo pudimos plasmar en el marcador; en el segundo sí, pero se nos escapó el punto y encontraron en Sims y Rudd sus armas más importantes para sacar la diferencia”.



Sobre el segundo choque comentó: “Ya desde el arranque no pudimos marcar el ritmo, ellos estuvieron muy efectivos y a partir de Sims nos generaron siempre la primera ventaja que nos hacían pagar cada vez que la generaban, sobre todo con la efectividad de tres puntos”.

En la antesala del tercer juego, que será mañana a las 21:15 horas en el Antel Arena, contó qué es lo que deben hacer para vencer al Pato: “Pasa por buscar cambiar las tendencias de lo que ellos hacen, o por lo menos llevarlos a lugares incómodos, elegir quién queremos que tire y quién queremos que gane juego. La defensa se basa en que Sims esté lo más incómodo posible”, finalizó.