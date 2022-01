Liga Uruguaya: preocupación por casos positivos de covid a dos días del regreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de 15 días y tras una pausa por las fiestas de fin de año, la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022 retomará su actividad este viernes 7 de enero. Pero en estas dos semanas se ha dado un aumento de casos de covid positivos en Uruguay como consecuencia del ingreso de la variante Ómicron y ello ha causado preocupación (este martes se reportaron 3.138 nuevos casos).



Así como este miércoles se han detectado casos positivos en los plantel de fútbol de Nacional, el básquetbol no es ajeno al contagio y dos de sus equipos ha reportado contagios.



En Urunday Universitario Corbin Jackson y Tanksley Efianayi han dado positivo. Ambos e perderán el partido del viernes frente a Defensor Sporting y el del lunes ante Olivol Mundial.



En Malvín la cifra asciende a seis: Juan Santiso (ya había cursado la enfermedad en abril del año pasado, Fausto Pomoli y su hermano Nicola, Felipe Martínez, Pedro Mendive, ambos jugadores Sub 23 y un integrante del staff.



La Liga se retomaría con siete partidos el viernes en la disputa de la fecha 11. Lo más probable es que no se cancele la reanudación por el costo monetario en el que incurrirían los clubes al posponerla.