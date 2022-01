Aguada tiene un brote de covid y evalúa no presentarse mañana al clásico ante Goes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aguada sigue acumulando jugadores afectados con covid, por lo cual la dirigencia de la institución evalúa la posibilidad de no presentarse a disputar el clásico ante Goes, previsto para este jueves a la hora 21.15 en el Palacio Peñarol.

Mathías Calfani y Federico Bavosi, quienes jugaron el lunes ante Olimpia, dieron positivo en las últimas horas y esto deja al plantel muy diezmado. En la última presentación cayó 71-58, por lo cual el panorama puede ser peor para un partido tan importante.

El lunes a la noche hubo una reunión en la Federación Uruguaya de Básquetbol para decidir si la disputa de la Liga Uruguaya continuaba como estaba previsto o no y se decidió que no parar. Sin embargo, esto no quiere decir que no se reprograme algún juego. Por ejemplo, el Peñarol-Nacional por esta misma fecha 13 que comenzará el jueves se disputará la semana próxima.

¿De qué depende la decisión de Aguada? De dos cosas:

1. El resultado de las negociaciones para tratar de que el clásico se postergue para la semana próxima.

2. Del resultado de los hisopados al que se sometieron Federico Pereiras, Leandro García Morales, Marcos Mata y Tyrone Lee.