Una voz sensata

Dijo Voltaire que “el sentido común no es el más común de los sentidos” y por más frase hecha que hoy suene, está cargada de sapiencia. Por ese motivo resulta esperanzador oír opiniones sensatas de quienes estarán al frente de carteras en el próximo gobierno. Tal es el caso de quien estará al frente MGAP, Carlos María Uriarte, cuando afirma que no cree que la persona a quien se le permita acceder a una tierra del INC tenga que estar obligada a residir allí si es que cumple con sus obligaciones.