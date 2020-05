¡Viva la Pepa!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A raíz de las críticas provocadas por los números del Antel Arena y los 100 años que demandará el rescate de esta inversión de la empresa telefónica, decidida bajo el gobierno del Frente Amplio y C. Cosse en la presidencia de la empresa, desde la actual oposición han surgido reacciones. Por ejemplo, la del ex Ministro de Industria Guillermo Moncechi, la cual revela o que no entiende nada o lo hace de pura mala fe. El problema pasa por las empresas públicas mal gestionadas y el despilfarro.