Visitantes complejos

El presidente Vázquez debe haber respirado aliviado cuando desde Turquía se informó que su presidente Racep Tayyip Erdogan no realizará, por hora su gira latinoamericana y no visitará por tanto a Uruguay. La colectividad armenia en el país no olvida el Holocausto y seguramente le significaría muchos dolores de cabeza a Vázquez. Como ya los tuvo cuando recibió al dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe, déspota grotesco con 37 años en el poder, derrocado a su regreso con la anuencia de Pekín.