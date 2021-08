Violencia muy grave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de que una protesta del sindicato del supergás, derivó en una agresión contra el edificio de Ancap, que provocó heridas a una funcionaria, no debe ser tomada a la ligera. Es momento de dejar en claro que no todo vale a la hora de realizar protestas y reclamos. Que son muy válidos y amparados por la ley, pero que deben coexistir con derechos de otras personas. No puede ser que un grupo de iluminados se crean que por representar a un grupo de gente, tienen derecho a llevarse el mundo por delante.