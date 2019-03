La vida no cuenta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El choque mortal de los dos motoqueros que se enfrentaron en una diabólica competencia ha causado una lógica conmoción. Y no es para menos. Porqué hay jóvenes que ponen en peligro lo más valioso que tienen, al punto de perder su vida estúidamente, es una pregunta de difícil respuesta. Desde la Ruleta Rusa en adelante, pasando por todos los deportes extremos que se practican y no solo la juventud, no hay contestación que suene razonable. Tampoco que insulten a quienes intentan protegerlos.