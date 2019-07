Vecinos exprimidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Montevideo que acaba de aprobarse, tiene números muy ilustrativos sobre la gestión de Daniel Martínez. Veamos algunos: déficit acumulado de más de US$ 60 millones, endeudamiento con el BID por encima de US$ 200 millones y un pequeño superávit anual de US$ 3 millones. Todos esos datos surgen luego de comprobar que la recaudación diaria de la IMM es del orden de los US$ 2.000.000. Leyó bien: ¡dos millones de dólares por día!