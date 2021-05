Vacunas y patentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tema de la liberación de las patentes de las vacunas para el coronavirus se presta para mucha lectura liviana. Hay quien cree que no liberar las mismas, es una claudicación antes los intereses rapaces de las grandes farmacéuticas. La realidad es que gracias a las inversiones millonarias de estas empresas, es que se lograron vacunas en tiempo récord. Eso no significa que en una crisis así, no se pueda tomar una medida excepcional. Pero siempre cuidando que no sea un mal precedente a futuro.