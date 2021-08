Turismo y nervios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al parecer hay voluntad para que avance en el Parlamento una investigación de los gastos en el ministerio de Turismo. Algo que no solo se centraría en los hechos notorios de estos meses que costaron el cargo a Germán Cardoso, sino que iría al menos hasta el año 2010. Esto ha generado molestia y nerviosismo entre legisladores del FA, que dicen que no se debe investigar lo que pide alguien que está siendo investigado. ¿Por qué no? ¿Qué riesgo corre la sociedad por extender esa investigación?