Turismo a China

Los gobiernos del FA no han demostrado el menor interés en la firma de tratados comerciales con otros países. Aun está presente el trabajo que dio la firma de un acuerdo con Chile, un país de la región, que tiene una economía saneada pero no es una potencia económica. Por eso no se entiende los reiterados viajes de funcionarios jerárquicos a China, con la excusa de "avanzar" en la firma de acuerdos. Más bien parecería que esos viajes tienen solo una finalidad turística para quien los hace...