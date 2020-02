Los tres demócratas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Da la impresión que el que pronto será el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se ha convencido a si mismo de la grandeza que ha tenido su labor al frente de la Cancillería. Solo así se entiende que ahora le dé por pontificar en un programa periodístico sobre como deben llevarse la relaciones internacionales de nuestro país. Y hasta le hace graves advertencias al futuro gobierno, no cuasi amenazantes. Le ha molestado que no se invitaran a la asunción nada menos que a Maduro, Ortega y Cuba.