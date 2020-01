Tono de amenaza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El texto de la Ley de Urgencia ha generado furiosas reacciones del arco oficialista. Una llamativa fue la del dirigente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, que advirtió que entre las medidas que aplicarían en su contra sería la búsqueda de un referéndum. O sea que se amenaza con un referéndum contra una ley que... ¡ni siquiera ha sido presentada como proyecto! Por no decir que no aclara qué parte de los 500 art buscaría impugnar. ¿Todos? Algunos no terminan de aceptar que la gente votó un cambio.