Theresa May,“out”.

La cruzada de Theresa May terminó. Su peripecia y final renuncia recuerdan el amargo final del período Thatcher, una mujer fuera de serie que gobernó a Gran Bretaña entre 1979-1990 con mano firme, logrando sacar al Reino Unido del marasmo en que había caído con los gobiernos laboristas. Igual que May, al final de su mandato fue atacada y traicionada por miembros de su propio partido. May trató de cumplir con el Brexit tras el referéndum, buscando la mejor salida, pero le resultó imposible.