Tamberos reclaman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los productores de leche, los tamberos, han hecho sonar sus tambores de guerra en reclamo por los US$ 30 millones que desde hace años debe la Venezuela de Maduro. Han anunciado que están dispuestos a iniciar los juicios correspondientes y eso ha puesto nervioso al gobierno de Vázquez que no quiere que se apele a esa vía; apuesta a una solución política, la misma que ha imperado hasta ahora. El tema es delicado, pero no hay dudas que con la crisis en el sector lácteo urge el cobro de esa deuda.