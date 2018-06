Seguridad y firmas

El senador Larrañaga ha lanzado una campaña de recolección de firmas por el tema de la inseguridad y la ola delictiva que se agrava. Puede ser que la mejor forma de combatir la delincuencia y la inseguridad no sea la de Larrañaga como sostiene Lacalle Pou. No tenemos dudas que lo ideal serían medidas urgentes. Pero lo cierto es que esas no se toman y los ciudadanos quieren defenderse. Tal vez no será ahora y de inmediato, pero sí, por lo menos, un poco más adelante. El ciudadano lo reclama.