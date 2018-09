El saludo no alcanza

"El diálogo no se corta pero no vamos a negociar cómo gestionar la empresa, no corresponde", fue la respuesta de Conaprole ante una nueva embestida del sindicato. Lo increíble de todo esto es la pasividad del gobierno en este largo conflicto que ha puesto a la cooperativa en una situación difícil y que sin lugar a dudas afectará al sector lechero, que si venía mal, ahora es dramático. El presidente podría ir a la Rural en señal de acercamiento, pero nada hacer para defender al productor.