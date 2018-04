¡Qué respuesta!

"No hay peor ciego que el que no quiere ver", bien se le puede aplicar a la directora de Secundaria, Celsa Puente. Ante cualquier propuesta buenamente ofrecida en ánimo de contribuir a una mejora de la educación, la rechaza con argumentos falaces. Se recordará cuando el proyecto de Lacalle Pou en 2015, sobre los horarios docentes para que fueran por 2 años y tan campante dijo que ya eso estaba arreglado. Ahora se agarra de algunas cositas sueltas que se hacen, pero no abarcan al sistema general.