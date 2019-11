Recurso alarmante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nivel de ansiedad entre dirigentes, militantes y algunos periodistas cercanos al oficialismo, provoca cosas insólitas. Una de ellas, que fuera tema de discusión una frase delirante, no de un senador, no de un diputado, no de un edil... de un ¡convencional!, de Cabildo Abierto. El señor, al parecer, dijo algo de armar un “escuadrón de la muerte” para eliminar delincuentes. Notoriamente está mal de la cabeza. Pero ¿alguien se pone a ver qué dicen dirigentes de ese nivel del MPP? ¿Del PCU? ¡Vamos!