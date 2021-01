Reacción y molestia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ritmo de crecimiento de la pandemia parece haberse enlentecido un poco, como revela el informe que tituló la edición dominical de El País. En ese sentido, las medidas anunciadas hace unas semanas por el gobierno parecen haber dado algún resultado. Sin embargo, hay comentaristas que están molestos con este resultado, y alertan de no festejar mucho. ¡Claro que no! Pero es importante tener claro que los modelos no son exactos, y que las personas no son hormigas de conducta tan predecible.